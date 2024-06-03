（美品）ルイヴィトン　タイガ　ポルトフォイユブラザ　長財布

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数ある商品の中から選んでいただきありがとうございます✨こちらの商品は全て即購入OK！ですLOUISVUITTONルイヴィトンタイガ ポルトフォイユブラザ長財布 M30501RHイニシャル刻印あり✨右側カード入れ部分 一番上に破れがございます 修理済みではありますが、上2段は利用しない方が 無難です。✨コイン入れにやや使用感ございます （画像にて判断をお願いします）#koutaのメンズ#koutaのヴィンテージ，●ブランドジェイトンから購入しています 真贋は確かな品になります●中古品であることを理解して 購入の検討をお願いします本体のみサイズ縦 19cm横 9.5cmマチ 2.5cm製造番号:TA4129☆状態状態：A〜ABランク詳細新品：一度も使用されていない品。店舗同等品未使用：一度も使用されていないが展示などにより新品ではない品SA：気付かない程度の使用感のみで非常に程度の良い品A：若干の傷や汚れはあるが使用感の少ない程度の良い品AB：多少の傷や汚れがあり使用感はあるが比較的程度の良い品B：全体的に傷や汚れがあり使用感および中古感のある品BC：全体的に傷や汚れがあり使用感が目立つ中古感の強い品C：使用感が目立ち再利用に不向きなジャンクを含む品鑑定済みの正規品です。偽物であった場合は返品対応させて頂きます。ご安心ください！used品となります。目立たない小さな傷や擦れなどはございます、ご了承ください。＊色合いは光の加減、ご覧になる機種によって微妙に違って見える場合がございます。ご了承ください。