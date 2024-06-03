vintage marlboro TEE 90s Ｔシャツ　　煙草　マルボロ

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商品詳細
数年前に都内の古着屋さんで購入しました。USEDになりますので多少のヨゴレ\u0026シミ、古着、ヴィンテージ等に慣れていらっしゃる方のみ購入ください。肩幅：約52身幅：約53着丈：約73.5袖、裾：シングルステッチペット臭、たばこ臭、香水臭、柔軟剤臭、ファブリーズ臭など、カラダに害を及ぼす香りは特にしないです。※エコ梱包にて発送させていただきます。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
http://narcologia.ru/goods/interconnect771470.html
http://narcologia.ru/goods/diamond394458.html
http://narcologia.ru/goods/waveform826317.html
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