50周年モデル　チャッカブーツ

メインカラー···グリーン[50周年モデル]【VANS】ヴァンズCHUKKABOOT49REISSUEチャッカブーツ49リイシューVN0A349ZL1C16FA (50)ST/FOR/SUE(サイズ:9(27))購入価格9936円何度か履きましたが、比較的キレイな状態だと思います。ソールの白い部分は、多少汚れております。箱も有りますが、少し凹んでます。写メの確認のうえ、ご理解のある方よろしくお願いします。



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