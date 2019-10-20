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50周年モデル　チャッカブーツ
商品番号 K36390964409
商品名

50周年モデル　チャッカブーツ
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メインカラー···グリーン[50周年モデル]【VANS】ヴァンズCHUKKABOOT49REISSUEチャッカブーツ49リイシューVN0A349ZL1C16FA　(50)ST/FOR/SUE(サイズ:9(27))購入価格9936円何度か履きましたが、比較的キレイな状態だと思います。ソールの白い部分は、多少汚れております。箱も有りますが、少し凹んでます。写メの確認のうえ、ご理解のある方よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/seamless705129.html
http://narcologia.ru/goods/freshman153356.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture156641.html

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