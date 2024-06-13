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HERMES　ネクタイ　ドット柄
商品番号 B19494235358
商品名

HERMES　ネクタイ　ドット柄
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。HERMESエルメスのネクタイとなります。・全長　145cm・剣幅　9cm染みや破れはありませんが、数回着用し自宅保管していたものですので、ご理解ある方よろしくお願いします。配送は四つ折にして配送致します。柄・デザイン...ドットカラー...ブラウン
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