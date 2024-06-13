HERMES　ネクタイ　ドット柄

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。HERMESエルメスのネクタイとなります。・全長 145cm・剣幅 9cm染みや破れはありませんが、数回着用し自宅保管していたものですので、ご理解ある方よろしくお願いします。配送は四つ折にして配送致します。柄・デザイン...ドットカラー...ブラウン
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