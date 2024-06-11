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美品 ブラックアイパッチ メッシュ スポーツ ジェットキャップ 黒 白
商品番号 I70050263586
商品名

美品 ブラックアイパッチ メッシュ スポーツ ジェットキャップ 黒 白
ブランド名 ブラックアイパッチ
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブラックアイパッチ　ノースフェイスやパタゴニア型のメッシュスポーツジェットキャップです。黒×白のコンビカラーです。つば6.5高さ10.5頭周り592,3回使用しただけなので、画像の通り傷や汚れなどなくまだまだ気持ちよくお使い頂けます。privatebrandbyS.F.SやTheEnnoyやPROPS-STOREやsupremeなどお好きな方にも気に入っていただけるキャプだと思います。お探しの方にお譲りできればと思います。カラー···ホワイト形···ワーク素材···ナイロン
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