美品 ブラックアイパッチ メッシュ スポーツ ジェットキャップ 黒 白

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商品詳細
ブラックアイパッチ ノースフェイスやパタゴニア型のメッシュスポーツジェットキャップです。黒×白のコンビカラーです。つば6.5高さ10.5頭周り592,3回使用しただけなので、画像の通り傷や汚れなどなくまだまだ気持ちよくお使い頂けます。privatebrandbyS.F.SやTheEnnoyやPROPS-STOREやsupremeなどお好きな方にも気に入っていただけるキャプだと思います。お探しの方にお譲りできればと思います。カラー···ホワイト形···ワーク素材···ナイロン
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