vintage USA製　hanes boro design リンガー　Tシャツ

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◯ブランドvintage◯商品名 vintageアメリカ製ヘインズ ボディ カレッジ ユニバーシティボロ デザイン リンガー Tシャツ半袖◯サイズ着丈約71.5cm身幅約55cm肩幅約53cm袖丈約20.5cm◯色画像参照★フォロー割フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。【ご購入前】にコメント欄にフォローしたことをお知らせ下さい。⚫︎3,000円以下→100円OFF⚫︎3,000円以上→200円OFF⚫︎10,000円以上→500円OFFすでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますので都度コメント欄よりお伝え下さい！★まとめ割引まとめ買いでさらにお値引き、させて頂きますので、コメント欄にご相談下さい！ほぼ全ての商品はusedになります。used品に理解のある方のみ購入お願いします。全購入者様は商品説明、プロフィールを読んだとみなし販売しております。mxxshopでは 70s70年代 80s80年代 90s90年代 00s2000年代 の vintageヴィンテージ ビンテージ 古着 モード ストリート アメカジ と様々なジャンルの洋服、アクセサリーの販売をしています。【取り扱いブランド】ナイキアディダスチャンピオンジョーダンラルフローレントミーヒルフィガーユニクロノーティカポールスミスノースフェイスパタゴニアカーハートステューシースラッシャー【取り扱いアイテム】ナイロンジャケットパーカージャージトラックジャケットフーディスウェットトレーナージャケットデニムデニムシャツデニムジャケットネルシャツシャツブルゾンスイングトップコーチジャケットマウンテンパーカーワークシャツスタジャン古着usedビックシルエットオーバーサイズドロップショルダーワイドスリーブ銀タグビックロゴデカロゴメンズレディースビンテージゆるだぼワンピースチュニックロング丈ワンピUSサイズヴィンテージ大きいサイズ古着男子古着女子興味がありましたら下記ハッシュタグにまとめています。↓こちらで私の全出品を確認できます。#mxxshop