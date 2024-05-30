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23090302ワールドレスリングTシャツプロレスビンテージ激レア
商品番号 G59967693710
商品名

23090302ワールドレスリングTシャツプロレスビンテージ激レア
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 6,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お気に入りの一枚ですここぞというときにしか着ていませんかなりおすすめ柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋,冬☑採寸↓身幅　54着丈　68☑状態目立った汚れなし穴あり☑管理番号　タイトルに番号記載アメリカのスリフト（古着倉庫）から集めたビンテージ80〜90，2000年前半のものをメインに出品しています　Tシャツコレクションはこちら↓#yume_ゆるだぼT☑特徴：ディズニー　アメコミ　MARVEL　DCコミック　アベンジャーズ　ニコロデオン　企業広告　アドバタイジング　グラフィック　フォト　ビッグサイズ　その他多数出品しています#yumeギルド古着店#USED#VINTAGE#ユーズド#ヴィンテージ#ストリートファッション#人気ブランド#古着MIX#古着ミックス　#アメリカ古着#古着男子　#古着女子　#フルダン　#フルジョ　#アニメTシャツ　#キャラもの　#アメフト　#アメフトT　#企業ロゴ　#アニマル柄　#アニマルT
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