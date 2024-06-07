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NIKE ブレザー　Low '77ヴィンテージ　ナイキ　27cm 箱あり
商品番号 R67698796908
商品名

NIKE ブレザー　Low '77ヴィンテージ　ナイキ　27cm 箱あり
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,574 円
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商品詳細

ナイキブレザーLow'77ヴィンテージメンズ　27cm数回履きました。整理のため出品します。シューズクロークに保管しています。箱ありです。箱にいれメルカリ便で発送します。即購入◎プロフィール必読でお願いいたします。質問等ありましたらお気軽にコメントください。メインカラー···ホワイトスニーカー型···ローカット(Low)#ナイキ#NIKE#スニーカー
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