NIKE ブレザー　Low '77ヴィンテージ　ナイキ　27cm 箱あり

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商品詳細
ナイキブレザーLow'77ヴィンテージメンズ 27cm数回履きました。整理のため出品します。シューズクロークに保管しています。箱ありです。箱にいれメルカリ便で発送します。即購入◎プロフィール必読でお願いいたします。質問等ありましたらお気軽にコメントください。メインカラー···ホワイトスニーカー型···ローカット(Low)#ナイキ#NIKE#スニーカー
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