クロムハーツ　chrome harts カードケース　定期入れ　3ポケット

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ご覧いただきありがとうございます！ブランド：クロムハーツ・商品名：カードケース・色 ：ブラック・付属品:なし商品状態:Bコメント:使用感、ヨレのスレなどございますが、綺麗な美品状態になります。状態はお写真にてご判断いただきますようお願い致します。商品のすり替え防止のため、商品後到着後の返品対応は出来ますんのでご理解いただける方のみご購入よろしくお願い致します。#chromheartカラー···ブラック財布形···二つ折りカラー···ブラック