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商品詳細
寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]今ではありえない極上の英国手染めシルクです。50s-60sヴィンテージ。アメリカ向けの華やかなクラシックデザインです。このデザインだと普通は黄-赤なのですがこちらは大変めずらしい黄-青の配色で爽やかです。[状態]気になる汚れダメージなく綺麗です。##phot03293
http://narcologia.ru/goods/Taipei96171.html
http://narcologia.ru/goods/influenza221593.html
http://narcologia.ru/goods/approximate929820.html
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イギリス製 極上手染め 50sヴィンテージ シルクポケットチーフ 黄色 ...
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超上質 イギリス製ポケットチーフ 50sヴィンテージ イエロー - マフラー
▽シルクネクタイ ポケットチーフ付▽イエロー/ピンドット▽シ ...
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イギリス製 極上手染め 50sヴィンテージ シルクポケットチーフ 黄色 ...
極上手染め 50s 英国ヴィンテージ ポケットチーフ シルク チーズ ...
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