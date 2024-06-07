万双　クロコダイル　ミニ財布

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商品詳細
万双の、ミニ財布です。エキゾチックレザーの王様クロコダイル。クロコダイルでは希少なポロサス、キャメルカラーです。写真で見るとおり美品です。革はセンター取りかと思われます。使用頻度が低いため出品します。あくまでも中古品であることを、ご理解頂きますようお願いいたします。サイズW8.7/H9..5/D1.5（cm）カードケースにクレジットカードや交通系ICカードなどを3枚収納可能。小銭入れ裏にもカードが入るスペースを装備。計５枚カード収納できます。紙幣は10枚程度が余裕で収納可能。定価38,500円財布本体のみ箱等付属品なし#万双#竹腑#クロコダイル#ポロサス#マンソウ#革財布
http://narcologia.ru/goods/shuttle440125.html
http://narcologia.ru/goods/capitation226408.html
http://narcologia.ru/goods/revamp543522.html
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