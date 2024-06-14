14AW テンダーロイン T-WALLET 財布 ウォレット チェーン

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商品詳細
テンダーロインのウォレットとチェーンです。カラー：ブラック(経年劣化により若干の色調変化あり)付属品：画像一式(袋×2、無地タグ、ショッパー)マルカンとSカン両方付きます。画像の通り使用感やダメージはありますが不具合はありません。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit8786.html
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