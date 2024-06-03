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ブランケット切替ライダースジャケット
商品番号 L17767274655
商品名

ブランケット切替ライダースジャケット
ブランド名 セヴシグ
特別価格 税込 19,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

只今お値下げ中です！カラー···ダークブラウン素材···鹿革サイズM着丈64身幅46袖丈63定価16万円程こちらはセヴシグのブランケット切替ジャケットになります。素材が鹿革で￼肌に吸い付くような質感です￼。zipはTALON製となっております。着用回数は数回です￼が、タグ部分に汚れがあります。気になる方はご遠慮ください。自身購入品です。よろしくお願い致します。
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