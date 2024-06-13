【美品】本切羽　スーツ　セットアップ　スリーピーススーツ　ブラック　ストライプ

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【〜週末期間限定価格〜】【美品】スーツ セットアップスリーピーススーツA4(Mサイズくらい)ブラック ストライプ青裏地本切羽クリーニング済みシルク混パーフェクスーツファクトリー PSFAベスト付きのスリーピーススーツでブラックのストライプ柄です。主観ですが、目立った傷や汚れなど無くキレイな状態だと思います。クリーニング後、着用してないです。ジャケットやベストの裏地もおしゃれでデザイン性も高いと思います。仕様に関してもオーダースーツのような本格仕様の本切羽仕様です。希少なシルク混で上品な光沢感もあり、高級感もあります。気になる方はぜひ。カラー···ブラック柄···ストライプ素材···毛60%、ポリエステル2%絹38%ジャケット(A4)肩幅：約41.5cm身幅：約46.5cm(脇の下)袖丈：約59cm着丈：約68.5cm(後ろ襟下から)ベスト(A4)着丈:約51.5cm身幅:約90cm(ベスト第1ボタン留めた状態の直線距離の半寸45cm)パンツ(A4)ウエスト：約78cm(ウエストホック留めた状態の半寸約39cm)股下：約69.5cm総丈：約90cmわたり:約31cm裾寸:約20cm仕様【ジャケット】フロント2つボタン袖5つボタンセンターベント背抜き本切羽【ベスト】シングル5つボタン【スラックス】裾→シングルノータック素人採寸検品ですので、小さな誤差や見落としはご容赦下さい。中古につき抵抗のある方はご購入をお控えください。自己都合のキャンセル等は難しいです。ご理解お願い致します。プロフィールの一読お願いいたします。気になることがありましたらお気軽にご質問ください＾＾入学式 卒業式 新成人成人式 結婚式 二次会ビジネスマン フレッシュマンサラリーマン 営業スーツ セットアップスリーピーススーツ 3ピース