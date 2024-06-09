MEN'S TENORAS メンズ スーツ セットアップ ストライプ ブラック

アパレル◯商品●アイテムブランド名：MEN'STENORASメンズティノラスセットアップスーツ テーラードジャケットパンツ ストライプ シャドーストライプ 大きいサイズ 100%ウール CALZTUREUOMO背抜き 仕事 ビジネス 就活 面接 成人式 結婚式二次会パーティー 通勤エレガントでセクシーなスタイリングが特徴の日本のファッションブランド「メンズティノラス」のセットアップスーツ。定番なデザインなので、ビジネスの場面はもちろん。結婚式やイベント事など様々なシーンで着用いただけます！ひとつ持っておくと幅広く活躍すること間違いなしです◯サイズ3表記L相当【ジャケット】(cm)肩幅 身幅 着丈 袖丈 【パンツ】ウエスト 90股上 38股下 72総丈 111◯状態目立った傷や汚れなし◯素材ジャケット 表地 毛 100% 裏地 キュプラ 100%パンツ 表地 毛 100% 裏地 キュプラ 100% ◯その他#バラメンズ#バラ他にも多数出品しております。まとめ割もあります。是非ご覧下さい◯正規品を取り扱う、ショップで購入◯素人検品のため寸法の誤差、商品の状態は写真等で判断をお願いいたします。また、中古品にご理解の上、ご検討をお願いいたします。ご不明点はご質問ください。最後までご覧頂きありがとうございました(^-^)管理番号 2023/10/149374 0001722季節感...春、夏、秋、冬



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