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MEN'S TENORAS メンズ スーツ セットアップ ストライプ ブラック
商品番号 S66513890209
商品名

MEN'S TENORAS メンズ スーツ セットアップ ストライプ ブラック
ブランド名 メンズティノラス
特別価格 税込 6,048 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アパレル◯商品●アイテムブランド名：MEN'STENORASメンズティノラスセットアップスーツ　テーラードジャケットパンツ　ストライプ　シャドーストライプ　大きいサイズ　100%ウール　CALZTUREUOMO背抜き　仕事　ビジネス　就活　面接　成人式　結婚式二次会パーティー　通勤エレガントでセクシーなスタイリングが特徴の日本のファッションブランド「メンズティノラス」のセットアップスーツ。定番なデザインなので、ビジネスの場面はもちろん。結婚式やイベント事など様々なシーンで着用いただけます！ひとつ持っておくと幅広く活躍すること間違いなしです◯サイズ3表記L相当【ジャケット】(cm)肩幅　身幅　着丈　袖丈　【パンツ】ウエスト　90股上　38股下　72総丈　111◯状態目立った傷や汚れなし◯素材ジャケット　　　表地　毛　100%　　　裏地　キュプラ　100%パンツ　　　表地　毛　100%　　　裏地　キュプラ　100%　◯その他#バラメンズ#バラ他にも多数出品しております。まとめ割もあります。是非ご覧下さい◯正規品を取り扱う、ショップで購入◯素人検品のため寸法の誤差、商品の状態は写真等で判断をお願いいたします。また、中古品にご理解の上、ご検討をお願いいたします。ご不明点はご質問ください。最後までご覧頂きありがとうございました(^-^)管理番号　2023/10/149374　0001722季節感...春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/ramshackle463366.html
http://narcologia.ru/goods/septet280819.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric440545.html

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