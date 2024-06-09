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商品詳細
商品を御覧いただきありがとうございます。以下の注意事項参照していただき、入札をお願い致します。こちらトップのみの販売です！チェーンは付いておりませんのでお間違えのないようにお願いします！過度に神経質な方は入札をご遠慮下さい。素材 ・SV925k18画像にて判断して頂き納得して入札ください。宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/perpetual107146.html
http://narcologia.ru/goods/recycling995114.html
http://narcologia.ru/goods/assessor178703.html
タディアンドキング TADY\u0026KING K18イーグルメタル付きたたき中サイズ
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