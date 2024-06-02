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プラダ　PRADA　バケットハット　バケハ　ブラック　Lサイズ
商品番号 D50000504057
商品名

プラダ　PRADA　バケットハット　バケハ　ブラック　Lサイズ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 19,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。◉購入日:2023年7月1日◉購入店:大丸心斎橋店◉価格:90,200円◉カラー:ブラック◉サイズ:L【59cm】◉付属品:ショッパー、保管袋、レシート◉状態:写真を確認願います。メンズ用のLサイズですが女性が着用しておりました。深めに被っておりました。2回着用致しました。ご検討よろしくお願い致します。素材···ナイロンカラー···ブラック
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