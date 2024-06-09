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Maison Margiela ナンバーリング
商品番号 S23848530600
商品名

Maison Margiela ナンバーリング
ブランド名 メゾンマルジェラ
特別価格 税込 6,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますサイズが合わなかったため出品する事にしましたこちらメンズで薬指〜人差し指に付ける大きさでサイズ06となってます　18号相当内側に925ITALYの刻印写真にある実物のみで元箱タグは捨ててしまったので御座いません他ご質問等ございましたらコメントからお願いします
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