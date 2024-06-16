メーカーページ完売　BLK ダックビル・ショーティ・トラッカー・ハット

ご覧いただきありがとうございます。お値引きのご要望などはご遠慮くださいませ。段階的にお値段は下げていく予定ですのでお気に入り登録をしていただき通知をお待ちください。SP2333490カラー BLK以下メーカー文引用短めのつばと浅めの頭頂部を備え、定番のトラッカー・ハットのスタイルに繊細さを組み合わせた、通気性に優れコンパクトに収納可能な帽子。リサイクルされた漁網を100％使用した頑丈なネットプラス・リサイクル・ナイロン素材を使用。フェアトレード・サーティファイドの縫製を採用ALL頭囲一周58仕上がり寸法（平置き/cm）※実製品の寸法と若干異なる場合があります※日本で販売しないサイズを掲載している場合があります2カラーPerennialPurpleBLK|製品番号33490*布地\u2028前頭部とつばは水分を弾くDWR（耐久性撥水）加工済みのナイロン95％（リサイクル・ナイロン65％）／ポリウレタン５％を使用*風通しのいいリサイクル・メッシュの頭頂部\u2028後頭部は熱を逃し通気性を高めるリサイクル・ポリエステル・メッシュ100％*水に浮き、コンパクトに収納可能なつば\u2028日差しを遮るソフトなつばは水に浮き、形を維持*フィットは伸縮性クロージャーで調節可能\u2028後頭部の伸縮性バックルでフィットを調節可能*すばやい吸湿発散性を備えた内側のスウェットバンド\u2028軽量でかさばらないヘッドバンドは吸湿発散性と柔軟性を高めるミドリ・バイオソフトを施し、ハイキュ・ピュア防臭加工済み*この製品を製造する工場の従業員を支援\u2028工場の従業員にプレミアム賃金が支払われるフェアトレード・サーティファイドの縫製を採用*原産国\u2028中国製*重さ\u202862g(2.2oz)素材*前頭部とつば：4.2オンス・ナイロン95％（リサイクル・ナイロン65％）／ポリウレタン５％。DWR（耐久性撥水）加工済み。後頭部：５オンス・リサイクル・ポリエステル・メッシュ100％。ヘッドバンド：吸湿発散性と柔軟性を高めるミドリ・バイオソフトを施し、ハイキュ・ピュア防臭加工済みの2.3オンス・リサイクル・ポリエステル100％のダブルニット。つば：水に浮く３ミリ厚EVAフォーム。布地はブルーサインの認証済み。フェアトレード・サーティファイドの縫製を採用



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