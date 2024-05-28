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ファイテン　炭化チタンチェーンネックレス
商品番号 J70830688335
商品名

ファイテン　炭化チタンチェーンネックレス
ブランド名 ファイテン
特別価格 税込 6,970 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···チタンファイテンの炭化チタンチェーンネックレス試着のみなので新品未使用とします。
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