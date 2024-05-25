

VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝ VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝



VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝ VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝



VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝ VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝



VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝ VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝



VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝ VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝



VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝ VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝



VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝ VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝



VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝ VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝



VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝ VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝



VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝ VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝



VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝ VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝



VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝ VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝



VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝ VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝



VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝ VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝



VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝ VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝

着用による傷汚れありますが、ソールの減りも少なくまだまだ着用出来ると思います。アナハイムなのでUSA製に近い作りでヴィンテージ好きの方にもおすすめです。送料込みで販売させて頂きます。