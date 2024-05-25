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商品詳細
着用による傷汚れありますが、ソールの減りも少なくまだまだ着用出来ると思います。アナハイムなのでUSA製に近い作りでヴィンテージ好きの方にもおすすめです。送料込みで販売させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/approximate825920.html
http://narcologia.ru/goods/preference768938.html
http://narcologia.ru/goods/financier518660.html
VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝
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VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝
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