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VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝
商品番号 A61000776764
商品名

VANS バンズ アナハイムファクトリー スリッポン 28㎝
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着用による傷汚れありますが、ソールの減りも少なくまだまだ着用出来ると思います。アナハイムなのでUSA製に近い作りでヴィンテージ好きの方にもおすすめです。送料込みで販売させて頂きます。
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