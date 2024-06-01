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カルティエ　キーケース　新品
商品番号 K49460869178
商品名

カルティエ　キーケース　新品
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 5,740 円
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商品詳細

[ブランド]カルティエ（CARTIER）[型番]L3000127[カラー]ブラック/ゴールド金具[ライン]パシャ[サイズ][縦]約6cm[横]約10cm[マチ]約1cm[素材]レザー[仕様]開閉式：スナップボタン内側：オープンポケットx2、フックx6付属品は有りません。ご了承下さい。
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