カルティエ　キーケース　新品

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商品詳細
[ブランド]カルティエ（CARTIER）[型番]L3000127[カラー]ブラック/ゴールド金具[ライン]パシャ[サイズ][縦]約6cm[横]約10cm[マチ]約1cm[素材]レザー[仕様]開閉式：スナップボタン内側：オープンポケットx2、フックx6付属品は有りません。ご了承下さい。
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