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新品未使用　PORTER　ポーター　カレント　定期入れ　コインケース　財布
商品番号 F61296692204
商品名

新品未使用　PORTER　ポーター　カレント　定期入れ　コインケース　財布
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 5,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品はポーターのCURRENT　カレントシリーズのパスケース、コインケースでございます。お色はブラックになります。新品16500円で購入し、そのまま保管しておりました。今後も使用する機会がなさそうですので出品いたします。素材...本革
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