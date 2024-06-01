新品未使用　PORTER　ポーター　カレント　定期入れ　コインケース　財布

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商品詳細
こちらの商品はポーターのCURRENT カレントシリーズのパスケース、コインケースでございます。お色はブラックになります。新品16500円で購入し、そのまま保管しておりました。今後も使用する機会がなさそうですので出品いたします。素材...本革
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