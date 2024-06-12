ORTOFON Concorde Twin PRO オルトフォン レコード針

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☆メーカー名／商品名☆ORTOFONオルトフォンConcordeTwinPROコンコルドツインプロレコード針☆商品について☆本体と替え針が2つづつ入っています。ただし、すべて使用品で針は摩耗があり、状態についてはどれが良好なのかはわからないのですが、一応音は出ます。購入時期や使用期間はわかりません。※USED品にご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。■針先形状：円錐■針圧範囲：3g■出力電圧：5mV■周波数特性：20Hz-18kHz■重量：18.5g■オススメジャンル：HipHop/R\u0026B,House/Trance,Reggae/Dub■交換針：StylusPRO■備考：2本セットこの他にも色々取り扱っていますのでチェックしてみてください！#NGSの楽器・音響機器☆発送☆土日は発送しておりませんので、金曜～日曜に購入された場合は月曜以降の発送となりますのでご了承下さい。☆コメントなしで購入OKです(^▽^)/☆お値段交渉など、お気軽にコメント下さい。※あり得ない大幅な値引き、コメント逃げはブロックさせていただきます。よろしくお願い致します。種類...その他