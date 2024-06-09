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即完売:ピンクドラゴン★クリームソーダ★長財布【緑•黒豹柄】激レア
商品番号 D33052479852
商品名

即完売:ピンクドラゴン★クリームソーダ★長財布【緑•黒豹柄】激レア
ブランド名 ピンクドラゴン
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形•••長財布ピンクドラゴンクリームソーダクリームソーダ長財布【レア物】カラー:グリーン•ブラック豹柄商品状態:新品、未使用即完売した、大変レアな品物になります。使わず、自宅に飾ってありました。探していらっしゃる方などおりましたら、是非この機会にご購入をお考え下さい。★☆★こちらの商品は、お値下げ不可でお願いします。★☆★◆即購入OK‼️◆送料無料‼️◆匿名発送‼️必ず、プロフお読み下さい。#クリームソーダ#50'S#Rockin'#dreams#cometrue#ピンクドラゴン原宿#東京ペパーミント#CREAMSODA#BLACKCATS#TEMMYE#PINKDRAGON
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