

エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー



エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー



エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー



エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー



エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー



エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー



エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー



エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー



エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー



エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー



エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー



エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー



エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー



エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー



エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー

ECCOZIPFLEXMEN'SSNEAKERサイズ 25.5センチ(EU41)定価 25,300円約2年ほど前に、仕事でも使えるスニーカーとして購入しましたが、使用機会が少ない為、出品致します。別ブランドとなりますが、箱に入れてお送りします。普段、26.5センチを使用していますが、この靴は25.5センチでピッタリ目のサイズ感でした。以下、ホームページ抜粋です。まるでジッパーのようなデザインの柔軟で軽快な履き心地が特徴のスニーカー○ジッパーから着想されたソールは驚きの柔軟性を発揮○SHOCKTHRU™テクノロジーを搭載、反発性と衝撃吸収性を従来の115%まで強化○高品質でやわらかなヌバックレザーとテキスタイルのコンビネーションアッパー○PU一層構造ソールは軽量性とクッション性、そして柔軟性を発揮○人間工学に基づいたアナトミカルラスト（木型）の再現を可能にしたECCOのFLUIDFORM™（一体成型）ソールと、自社タナリーで製造された高品質プレミアムレザーが他にはない快適な履き心地を実現しました。