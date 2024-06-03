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商品詳細
ECCOZIPFLEXMEN'SSNEAKERサイズ 25.5センチ(EU41)定価 25,300円約2年ほど前に、仕事でも使えるスニーカーとして購入しましたが、使用機会が少ない為、出品致します。別ブランドとなりますが、箱に入れてお送りします。普段、26.5センチを使用していますが、この靴は25.5センチでピッタリ目のサイズ感でした。以下、ホームページ抜粋です。まるでジッパーのようなデザインの柔軟で軽快な履き心地が特徴のスニーカー○ジッパーから着想されたソールは驚きの柔軟性を発揮○SHOCKTHRU™テクノロジーを搭載、反発性と衝撃吸収性を従来の115%まで強化○高品質でやわらかなヌバックレザーとテキスタイルのコンビネーションアッパー○PU一層構造ソールは軽量性とクッション性、そして柔軟性を発揮○人間工学に基づいたアナトミカルラスト（木型）の再現を可能にしたECCOのFLUIDFORM™（一体成型）ソールと、自社タナリーで製造された高品質プレミアムレザーが他にはない快適な履き心地を実現しました。
http://narcologia.ru/goods/evaporation410024.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric718445.html
http://narcologia.ru/goods/displease12231.html
エコースニーカー【25.5センチ】ジップフレックス メンズスニーカー
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