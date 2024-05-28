希少 VANS Old Skool AS ピンク ブルー ブラック 26

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商品詳細
◎着用回数はあまり多くは無いので比較的に綺麗な方かとは思いますが中古品ですのでご理解頂ける方にお譲りしたいと思います。◎サイズ26◎出品前に軽く洗ってあります◎発送する際は元々入っていた箱に入れて送らせて頂きます◎気になる部分ありましたら写真追加可能ですのでコメント下さい。いかがでしょうか？
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