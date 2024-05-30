【B系アクセの定番】B系アクセの人気デザイン、幅12mmの喜平ブレスレット。通常の喜平ブレスとは少し違い、留め具部分に無数のCZダイヤを散りばめております。さらに、ゴールドカラーには18K金コーティングが施され、圧倒的な輝きを放っています。【ユニークな留め金】高級感のある少し大きめの両面プッシュ式留め具を採用。表面に埋め込まれた5A等級のジルコニアが輝く、華やかに手元を彩ります。CZストーンは爪留めで埋め込まれており、安価なのり付けの品物とは異なるラグジュアリー感に溢れています。【しっかりした作り】素材は上質なステンレスとPVD加工。PVDコーティングにより、耐摩耗性、耐凝着性、耐食性など、金属のさまざまな性能を高めることができます。サビによる変色や黒ずみを防いで常に美しさを保ちます。



e13512mm 喜平ブレスレット ステンレス マイアミ キューバンブレスレット-



e13512mm 喜平ブレスレット ステンレス マイアミ キューバンブレスレット-



KRKC&CO 12mm 喜平ブレスレット ステンレス マイアミ キューバンブレスレット 18Kゴールド 太目 キヘイ ブレス メンズ 腕輪 ジルコニア 金属アレルギー対応 ラッパー ダンサー B系 ヒップホップ アクセサリー



e13512mm 喜平ブレスレット ステンレス マイアミ キューバンブレスレット-



e13512mm 喜平ブレスレット ステンレス マイアミ キューバンブレスレット-



Amazon | [KRKC&CO] 喜平ブレスレット メンズ マイアミキューバン 幅 ...



バーゲンで vintage Mexican jewelryメキシカンジュエリー ...



マイアミキューバン ブレスレット 喜平チェーンブレスレット メンズ ゴールド シルバー gold silver HIPHOPアクセサリー キラキラ



幅8mm STAINLESS STEEL ステンレス 喜平ブレスレット マイアミ ...



Amazon | KRKC&CO 幅12mm 喜平ブレスレット マイアミ キューバン ...



幅8mm STAINLESS STEEL ステンレス 喜平ブレスレット マイアミキューバンリンク チェーン ブリンブリン CZ パヴェ 二重ロック HIP HOP B系 ゴールド 金 18k GP 細身



Amazon | KRKC&CO 幅12mm 喜平ブレスレット マイアミ キューバン ...



e13512mm 喜平ブレスレット ステンレス マイアミ キューバンブレスレット-



KRKC&CO 12mm 喜平ブレスレット ステンレス マイアミ キューバンブレスレット 18Kゴールド 太目 キヘイ ブレス メンズ 腕輪 ジルコニア 金属アレルギー対応 ラッパー ダンサー B系 ヒップホップ アクセサリー



サージカルステンレス 喜平ブレスレット 金属アレルギー対応 メンズ ...