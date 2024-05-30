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e13512mm 喜平ブレスレット ステンレス マイアミ キューバンブレスレット
商品番号 G92091293561
商品名

e13512mm 喜平ブレスレット ステンレス マイアミ キューバンブレスレット
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 4,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【B系アクセの定番】B系アクセの人気デザイン、幅12mmの喜平ブレスレット。通常の喜平ブレスとは少し違い、留め具部分に無数のCZダイヤを散りばめております。さらに、ゴールドカラーには18K金コーティングが施され、圧倒的な輝きを放っています。【ユニークな留め金】高級感のある少し大きめの両面プッシュ式留め具を採用。表面に埋め込まれた5A等級のジルコニアが輝く、華やかに手元を彩ります。CZストーンは爪留めで埋め込まれており、安価なのり付けの品物とは異なるラグジュアリー感に溢れています。【しっかりした作り】素材は上質なステンレスとPVD加工。PVDコーティングにより、耐摩耗性、耐凝着性、耐食性など、金属のさまざまな性能を高めることができます。サビによる変色や黒ずみを防いで常に美しさを保ちます。
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