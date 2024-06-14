ラスト1点限定☆新品箱なし☆ポールスミス 人気ファスナー コインケース ブラック

購入前にプロフ必読願いますポールスミスPaulSmith小銭入れ/コインケースz145新品正規品になります●発行元 スタイル●サイズ 約7.5cm×約11cm●カラー ブラック●素材 牛革×床革●仕様 コインケース×1、カード入れ×4ポールスミスは、クラシックを現代風に味付けしていくデザインが魅力的です。高品質に遊びを加えて仕上げ、力の抜けたラグジュアリースタイルは、現在も評判高く、世界中で親しまれています。毎シーズン質の高いコレクションを発表するポールスミスブランドの革小物は、流行に左右されず、高い人気を誇ります。この機会にいかがでしょうか。他にも小物関連商品多数出品しておりますのでぜひご覧ください当方の出品物はすべて正規ルートで仕入れた正真正銘正規品になります。万が一正規品でなかった場合は全額返金しますのでご安心ください※プロフにもありますが依頼されての値引きには応じておりません。申し訳ありませんが値引きコメントはスルーさせていただきます※革製品の特性上、製造時からの小傷やシワ、色むらがある場合があります。天然素材、革素材の特性ですので予めご了承下さい



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