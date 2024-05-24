美品　バーバリー　ダブルスーツ　ツイード　セットアップ　大きいサイズ　希少モデル

管理番号 無言購入OK！値下げコメント大歓迎！お気軽にお声掛け下さい！⚠️他サイトにも出品しておりますので突然ページを削除することがあります、ご了承ください〜〜当ページをご覧頂きありがとうございます❗️〜〜■ブランドBurberrysバーバリー■状態目立つ傷や汚れなく美品です。■サイズ(cm)表記：175A6肩幅45身幅51着丈77袖丈51ウエスト38総丈103股上30■カラーグレー ブラック



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