クロムハーツ　ベルトループ　キーホルダー

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クロムハーツの小物、ベルトループです。永く使ってきましたので傷があります。またクロムハーツの印字も薄くなっています。格安ですのでノークレームノーリターン約束にてお願いいたします。宜しくお願い致します。