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クロムハーツ　ベルトループ　キーホルダー
商品番号 T12985063563
商品名

クロムハーツ　ベルトループ　キーホルダー
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 11,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツの小物、ベルトループです。永く使ってきましたので傷があります。またクロムハーツの印字も薄くなっています。格安ですのでノークレームノーリターン約束にてお願いいたします。宜しくお願い致します。
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