コピック まとめ売り

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商品詳細
コピックチャオ36色セットA・セットBブランド：コピック合計72色です。残量は分かりませんが、全てかすれないかの確認済みです。試し書きをしましたので、ご確認ください。C-1はインク切れだと思われます。また3枚目の画像のように、ペンにマーカーがついているものがあります。重ね塗りによるペン先の変色ございますが、発色に問題ございません。人の手に渡った物であることをご理解いただける方のご購入お待ちしております。
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