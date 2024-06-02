美品✨ アルマーニコレツォーニ シルク混 ストライプ スーツ 46 光沢 グレー

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スーツ及びセットアップをお探しの方はこちらもどうぞ♪⬇⬇⬇#ハヘホスーツ・セットアップ※シャツ、ネクタイは付きません。【ブランド】ARMANICOLLEZIONI【商品詳細】◯セットアップスーツ上下(春夏秋)・TLINE(肩パッドがしっかり入ったスクエアショルダーのスタンダードなモデルです。)・シャドーストライプ・シングル2B・ノッチドラペル・総裏・袖開き見せ4B重ねボタン・フラップレスポケット・ノーベント・ノータックパンツ・裾シングル・イタリア製パーティーやセレモニー、ブライダルなどにもおすすめです♪【状態】使用感少なく美品です。汚れや傷なども無く、まだまだお使いいただける綺麗な状態です。【サイズ】表記：46(上下とも)※詳しくは実寸をご覧下さい。【カラー】光沢グレー【素材】表地：ウール52%シルク48%胴裏：レーヨン100%袖裏：レーヨン100%【実寸】●ジャケット着丈：73cm肩幅：43cm身幅：49cm袖丈：59cm●パンツウエスト：84cm股上：26cm股下：72cm(最大4cm出せます)渡り幅：32cm裾幅：20cm※サイズ感は人それぞれの為、実寸を参考にお手持ちの服と比較してご判断をお願いいたします。☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃◎フォロー割、おまとめ割有ります♪詳しくはプロフィールをご覧下さい。◎ご質問、ご要望等ございましたら、お気軽にコメント下さい。◎中古品という点をご理解ある方のみお願い致します。神経質な方は購入をお控え下さい。◎濡れないようにビニール袋に包んでから、発送用袋に入れて発送します。◎出来るだけ丁寧に畳んで梱包させて頂きます。素材によってシワになりやすい物はなるべく圧縮せずに扱います。どうぞよろしくお願いいたします♪管理番号：HR-5290