ステンレス 極太 6面カット ダブル喜平ネックレス マイアミキューバンリンク

マイアミキューバンリンクチェーンネックレス喜平チェーンとも呼ばれるこのネックレスはその重厚感が首元のアクセントに最適で多くのアクセサリー好きに支持される一品。使用しているのは高品質ステンレス素材なので、金属アレルギーフリー!耐久性に優れており、安価な合金製とは違い水や汗で錆びることはありません！ワンタッチで簡単装着のストレスフリーな差し込み式。【素材】ステンレス【サイズ】幅 ：21ミリ厚み：8ミリ全長：50センチ重量:315グラム03材質···ステンレスカラー···シルバー



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