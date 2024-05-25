ゴールド ドラゴン ホワイト ストーン シルバー リング メンズ 12号 指輪

数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます。◎商品説明◎・カラー：ゴールド、シルバー・素材 ：合金・状態 ：新品・未使用龍が煌めく宝玉を咥えて昇るシルバーリングです^^ロック、ヒップホップ、ストリート、B系、ブリンブリン、キューバンなどがお好きな方にはぜひオススメです！アクセサリーとして、カジュアルやフォーマル問わず様々なファッションに映えるアイテムとなっております♪メンズ、レディースどちらでもお使いいただけます♫低価格ながら高級感のある、ワンランク上のアクセサリーです！彼氏さん彼女さん、旦那さんや奥さん、大切な恋人、パートナーへのプレゼントにおすすめです♫春夏秋冬お使いいただけます^^☆割引：まとめ買いして下さった方には1点につき100円割引、フォローして下さればさらに合計金額から100円割引させていただきます^^（購入前にコメントでお知らせください）☆梱包：できるだけお安く出来るよう簡易包装とさせて頂きます。安全面を考慮してプチプチに包んで発送いたします。☆送料無料☆最後に 十分に検品した上で発送いたしますが、 ノーブランド商品ですので神経質な方はご遠慮ください。他にも商品を出品しています↓#break購入前にプロフィールもご確認くださいm(__)m



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