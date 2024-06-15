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THE NORTH FACE 90s アメリカ製 USA ボアジャケット
商品番号 L45692533513
商品名

THE NORTH FACE 90s アメリカ製 USA ボアジャケット
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 15,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トランスアンタークティカTransAntarcticaヴィンテージ　フリースジャケットボア青ブルーなかなか手に入らないヴィンテージのターコイズのカラーリングになっています。古着屋さんで4万円程で購入しました。ヴィンテージでかなり価値がある商品です。状態もよく目立った汚れやキズはありませんが神経質な方のご購入はお控えください。よろしくお願い致します。身幅57cm着丈59cm袖丈59cmカラー···ブルー柄・デザイン···刺繍素材···コットンジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···秋、冬
http://narcologia.ru/goods/Stanford564673.html
http://narcologia.ru/goods/influenza755493.html
http://narcologia.ru/goods/composite347654.html
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