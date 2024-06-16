新品タグ付きA\u0026W沖縄限定　ロゴメッシュキャップ ブラック　トラッカー　段ボール

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商品詳細
新品未使用タグ付き！オンライン完売、沖縄県内の直営店舗でも入手困難です現在店舗でも全く入荷めどなく入手出来ません基本紙袋おつけしておりません、欲しい方は購入後コメントください＊安心の高さのある新品段ボールにて発送！型崩れの心配ありません！潰さずラッピングして発送します。折り目や跡がついてしまうとカッコ悪いですよね。プレゼントにも是非どうぞ【注意】宅急便コンパクトやゆうパケットではつぶれます■■安心ポイント■■キャップが型崩れしない様に段ボールに入れて発送させていただきます！■A\u0026Wエーアンドダブリューメッシュロゴキャップ■サイズタグ表記：sizeフリー56〜59cm（アジャスター付）■素材本体：綿100%メッシュ部分：ポリエステル100%＊ペットや喫煙者なしです#ロゴメッシュキャップ#エンダー#アメカジ#キムタク#ストリートファッション#キャップ#沖縄限定#アンエンユリ
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