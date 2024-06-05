VIVIFY(ビビファイ) フープピアス 大人気モデル 2つセット

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2つセットになります。ONEOKROCK(ワンオクロック)のTaka(タカ)さん着用アイテム。型番：VFP-090COLLECTION：20141STCOLLECTIONMATERIAL：ag925silverSIZE：直径:約18.5mm／幅/厚さ:約1.5mmCOMMENT：VIVIFYでは初となる、ピアスの針の部分が可動する開閉式のピアスです。この開閉式により、ピアスのキャッチの紛失する不安が解消されました。ピアスの根元辺りに１本ラインがカービングされただけの、シンプルなデザインで、どなたにも、どんなシチュエーションでもコーディネートしやすいシンプルデザインのフープピアスです。