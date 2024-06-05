ヴェルサーチェ　ネックレス

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商品詳細
VERSACE(ヴェルサーチェ)ネックレスメドゥーサビギーのチャーム レディースメンズロブスタークラスプ ユニセックスメゾンを象徴するハードウェアにインスパイアされたデザインが魅力のネックレス。メドゥーサビギーのチャームが際立つ仕上がり。ヴェルサーチェのジュエリー製品は、鉛やニッケルを一切使用していません。すべて低アレルギー性素材を使用。【サイズ】最短の長さ45cmペンダント長さ1.5cmペンダント幅1.5cm全長52cm【カラー】ゴールド試着のみの新品未使用となっております。よろしくお願いします
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