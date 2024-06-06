クロムハーツ　氷室京介　ストラップ

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商品詳細
購入時の控えを掲載しました。御確認ください。私自身が購入したものです。使わずに飾っていました。USEDである事を御理解下さい。レザー部分を切断してドックタグだけネックレスのトップとしても利用出来るかと思います。購入した控えがあります。後日掲載致します。クロムハーツのレザーの袋をお付けします。材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/unusable661974.html
http://narcologia.ru/goods/composite777654.html
http://narcologia.ru/goods/reboot729436.html
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