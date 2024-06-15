初期【Maison Margiela】有刺鉄線ツイストネックレス

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メゾンマルタンマルジェラのコレクションラインの名作ネックレスです。リングやバングルやブレスレットなどとの重ね付けにも相性が良く、アーティザナルのようなマルタン期のアンティーク加工と経年変化を楽しめるマルジェラらしい拘りのある作品に仕上がっています。こちらはマルタン期の作品となりますので大変希少なものとなります。●【SHOP】MaisonMargiela恵比寿店にて購入●【SIZE】全長48㎝Freesize※素人寸法のため、多少の誤差はご了承ください。●【COLOR】antiquesilverアンティークシルバー●【PRODUCTION】MAIDINITALY（刻印有）●【付属品】ブランドタグ、BOX等の付属品完備プロフィー欄を是非ご覧くださいませ。大変気に入っていますので金欠が解消されましたら出品を取りやめます。他のサイトでも出品しております。売り切れの際はご了承下さいませ。