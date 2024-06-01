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バンズ スケートロー VANS SK8-LOW
商品番号 X13454311002
商品名

バンズ スケートロー VANS SK8-LOW
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 1,980 円
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商品詳細

【商品名】バンズスケートローVANSSK8-LOW【型番】VN0A5KXDBZWVNで始まるUSA企画商品です！【色】CONTRASTBLACK/WHITE【サイズ】26.0cmUS8.0.【素材表記】スエード/キャンバス【状態】新品未使用タグ付き箱付き詳細は、記載の型番でご確認ください。新品未使用です。
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