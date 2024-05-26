FUMITO GANRYU（フミト ガンリュウ）DRZLR JK

フミトガンリュウの20SSドリズラージャケットになります。一見普通のジャケットに思えますが、内側の柄が雷雨をモチーフとした柄になっております。またサイドにはジップがついており開けるとよりモードなデザインとなっております。168センチ 痩せ型の私でジャストで着用できました。サイズ1定価85,800円JilSandertoironiergraphpaperATHAMarvinePontiakshirtmakersmybeautifullandletSH_shirthenderschemeSeyaaetaTHERERACSfootthecoacherspectusshoecostevenalanN.HOOLYWOODkolorA.P.C.OAMCYOKEスタイリスト私物 ANITYAJieDaSUNSEAWELLDERAURALEENEONSIGNSACAImaisonmargielaMM6URUacnestudiosUNUSEDstudionicholsonSHINYAKOZUKAdigawelcomoliryotakashimacrepusculedulcamaraneedleskudoshedmaynerMARKAWAREyohjiyamamotoCINOHKAIKOHYKEFUMITOGANRYUcamielfortgenscommedesgarconsbeautifulpeopleYAECANEATwalesbonneradidasdickesディッキーズneedlesengineerdgarmentsアーバンリサーチユナイテッドアローズビームス フリークスストアHHbeauty\u0026youthカットソー beauty\u0026youthカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···ナイロンジップ・ボタン···ジップアップ季節感···春、秋