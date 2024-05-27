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K-SMITH ケースミス ターコイズ付きハートフェザー
商品番号 O22248862281
商品名

K-SMITH ケースミス ターコイズ付きハートフェザー
ブランド名 ケースミス
特別価格 税込 2,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

K-SMITHケースミスターコイズ付きハートフェザー素材silver925ターコイズサイズ縦5.9cm横1.2cm重量9.3g付属品なし状態目立つ傷や汚れ無く全体的に良好です。国内正規店で購入しました。値下げは出来ません。メンズレディースユニセックスsilver925シルバーアクセサリーペンダントトップネックレス材質···シルバーカラー···シルバー
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