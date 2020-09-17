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ナイキ Air Max Up グレイッシュホワイト/ピンクブラスト スニーカー
商品番号 T96431018660
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ナイキ Air Max Up グレイッシュホワイト/ピンクブラスト スニーカー
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,272 円
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商品詳細

生産情報機能:クッション性・滑り止め性モデル番号CK7173-001発売日2020-09-17シリーズエアマックスニックネームクリムゾンピンクブラストスタイルスポーツアッパー素材ファブリック閉鎖レーシングソール素材ラバーソールつま先のタイプラウンドトゥヒールのタイプ厚い底カラーウェイヴァストグレー/ピンクブラスト/フラッシュクリムゾン/プラチナティント/ブラックメインカラー...ホワイト、ピンク、レッド人気モデル...NIKEエアマックス270スニーカー型...ローカット(Low)シーン...ランニング/トレーニング
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