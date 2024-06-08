◼No／3850イタリアの超高級スーツの生地メーカーである「LANIFICIOFilarte」の上質なウール糸を使ったSUPER110'S仕上げため、とろけるような肌触りが特徴です。◼コンディションジャケットサイド裾に小傷あり目立った傷や汚れは見当たらずですが中古品古着にご理解頂きご購入下さい。◼カラー／ネイビー 映りにより色味が異なる場合があります。◼サイズ／A5平置き実寸（約）■ジャケット肩幅43cm身幅48.5cm着丈72.5cm袖丈60cm■パンツウエスト42cmヒップ 48.5cmわたり31cm股上24cm股下75cm裾幅19.5cm多少の誤差はご了承ください。素材/写真にてご確認ください----------------他にも人気アイテムメンズアパレル多数出品しております！#Re_clothe宜しければご覧ください^^----------------◆必ずプロフィールご覧頂き、ご購入下さい◆※素人検品のため見落としがある可能性も含めた お値段ですので、ご了承ください。※発送はコンパクトに畳ませて頂きますので 畳じわなどご理解お願い致します。※他でも販売中の為、削除する事がございます。



Barrage メンズビジネススーツセットアップダークネイビー A5 M | フリマアプリ ラクマ



Barrage メンズビジネススーツセットアップダークネイビー A5 M



Barrage メンズビジネススーツセットアップダークネイビー A5 M



Barrage メンズビジネススーツセットアップネイビー A5 ...



Barrage メンズビジネススーツセットアップネイビー A5 ...



Barrage メンズビジネススーツセットアップダークネイビー A5 M ...



Barrage メンズビジネススーツセットアップダークネイビー A5 M



Barrage メンズビジネススーツセットアップダークネイビー A5 M



Barrage メンズビジネススーツセットアップネイビー A5



Barrage メンズビジネススーツセットアップダークネイビー A5 M



極美品 Brilla per il gusto ゼニア グレンチェック スーツ 【予約中 ...



超人気高品質 Barrage メンズビジネススーツセットアップM 灰色 YA4 ...



魅了 Barrage イタリア製生地 スーツ ネイビー シャドーストライプ ...



高級】ユニバーサルランゲージ×カノニコ テーラードジャケット シルク混 M-



極美品】コールアンドレスポンス カジュアルスーツ セットアップ 黒 Ｌ ...