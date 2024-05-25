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(即購入可) Paul Smith ロゴツイストリング
商品番号 L61365290497
商品名

(即購入可) Paul Smith ロゴツイストリング
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PaulSmithロゴツイストリング17〜19号日本製※素材の性質上、消毒液及びジェル、ハンドソープなどにより変色することがありますのでご使用の際はご注意ください。割と高頻度で使用しておりましたので傷等目立ちます。クリーニングで多少は綺麗になるかと思います。また最小サイズにしておりますが広げることが可能です。⚠️この先値下げ無し・いいねが増えると値上げ⚠️リング指輪メンズレディースユニセックスファッションリング材質···真鍮
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