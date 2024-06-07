【最終値下げ！商品削除予定】シュプリーム　ロゴ　キャップ　グレー

supremeのロゴキャップですサイズフリー生地は薄めすごく目立つ訳ではないですが、ややシミあり9枚目に画像あり中古品である事、素人検品ですので、見落としなどご容赦下さい。ネコポスでの発送を予定しています。少し形を潰すようにして入れます。緩衝材などは致しません。ご了承下さい。カラー···グレー



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