ブシュロン BOUCHERON ファセット リング 指輪 プラチナ PT 17号

私的刻印も無く、角もしっかり残っています。●購入先：BOUCHERON西武池袋店●サイズ：57サイズ（17号）●素材：プラチナ●状態：洗浄後、未使用で保管してありますのですぐに気持ち良くご着用していただけます。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：他にもレアな商品を相場より安く多数出品していますのでその他の出品物もぜひご覧ください。【＋フォロー】も宜しくお願いいたします。



緊急値下げ!ブシュロン リング 指輪 ファセット 3P 幅2.8mm プラチナ ...



2023年最新】ファセット ブシュロンの人気アイテム - メルカリ



ブシュロンブシュロン BOUCHERON 指輪 ファセット リング-



ブシュロン リング 指輪 ファセット ミディアム ダイヤモンド 3P 幅約 ...



ブシュロンブシュロン BOUCHERON 指輪 ファセット リング-



ブシュロン ファセット プラチナ リング ミディアム 57-



BOUCHERON - （新品仕上げ済）ブシュロン BOUCHERON キャトル クル ド ...



ブシュロン リング 指輪 ファセット ミディアム 幅約2.8ｍｍ プラチナ ...



ブシュロン ファセット リング #61 プラチナ 定番人気！ 27030円 www ...



ブシュロン】ファセット ミディアム プラチナリング [結婚指輪 ...



ブシュロン リング・指輪 ファセット ミディアム PT950 プラチナ 19号 ...



ブシュロンブシュロン BOUCHERON 指輪 ファセット リング-



BOUCHERON - （新品仕上げ済）ブシュロン BOUCHERON キャトル クル ド ...



ブシュロン】ファセット 3ダイヤモンド プラチナリング [結婚指輪 ...



ブシュロン リング 指輪 ファセット ミディアム ダイヤモンド 3P 幅約 ...