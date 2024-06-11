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ブシュロン BOUCHERON ファセット リング 指輪 プラチナ PT 17号
商品番号 D61480382607
商品名

ブシュロン BOUCHERON ファセット リング 指輪 プラチナ PT 17号
ブランド名 ブシュロン
特別価格 税込 18,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

私的刻印も無く、角もしっかり残っています。●購入先：BOUCHERON西武池袋店●サイズ：57サイズ（17号）●素材：プラチナ●状態：洗浄後、未使用で保管してありますのですぐに気持ち良くご着用していただけます。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：他にもレアな商品を相場より安く多数出品していますのでその他の出品物もぜひご覧ください。【＋フォロー】も宜しくお願いいたします。
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