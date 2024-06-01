スペシャル 40s イギリスヴィンテージ CC41 特殊レザー 革手袋 7.5

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寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]CC41のスタンプが付く、1940年代の希少な英国ヴィンテージです。戦時中のムードを感じさせるタフで男臭いアイテムです。無骨なビジネススタイルからワーク・ミリタリーまで対応可能です。仕立て自体は紳士物になります。ヌバック調でしっかりとした特殊なレザーです。マニアとしてグローブを300双ほど集めましたが唯一無二に限りなく近いと思います。迫力を感じさせる独特な半模様があり、この模様からするとある種のディアスキンかと感じています。[状態]裾のパイピングの剥げなどの着用感ありますが、お腹の指のくすみはそこそこで良寄りの実用コンディションです。[サイズ]全長:249mm甲幅(親指と人差し指の付け根位置で水平に計測):95mm中指の長さ:87mm[備考]サイズは7.5##phot00985